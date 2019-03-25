Benzine zam yolda

Sözcü'nün sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre benzin fiyatına bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruşluk bir zam bekleniyor. Sektör yetkilileri bu zammın 13-14 kuruşunun pompaya yansıyacağını geri kalan kısmının ise eşel mobil sisteminden karşılanacağını söylüyor.

Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Sektör yetkililerinin yaptığı açıklamada, “Dövizin yükseliş hareketine karşın ürün piyasalarındaki düşüş oluşumu yerel fiyatlamalarımızda fren görevi gördü” ifadeleri kullanıldı.