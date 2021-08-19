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  3. Berat Albayrak hakkında çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı, evinde tedavi görüyor

Berat Albayrak hakkında çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı, evinde tedavi görüyor

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koronavirüs salgınına yakalandığı ve evinde tedavi gördüğü öne sürüldü.

Berat Albayrak hakkında çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı, evinde tedavi görüyor

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra 5 Mayıs'ta bir camidenamazı kılarken görüntülenen Berat Albayrak, daha sonra ise Haziran ayında İstanbul'un Beykoz ilçesinde gerçekleşen düğünde Betül Özçelik - Aykut Kalender çiftinin nikah şahitliğini yapmıştı.

Berat Albayrak hakkında çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı, evinde tedavi görüyor

Daha sonra ise  Berat Albayrak, İstanbul Süleymaniye'deki bir mekanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile yemek yerken görüntülendi. İkilini yaptığı görüşme çok konuşulurken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 

Berat Albayrak hakkında çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı, evinde tedavi görüyor

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

KRT'nin haberine göre Berat Albayrak'ın koronavirüs salgınına yakalandığı ve evinde karantinada olduğu iddia edildi. Ayrıca söz konusu habere göre Albayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. 

Berat Albayrak hakkında çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı, evinde tedavi görüyor

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