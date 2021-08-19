Berat Albayrak hakkında çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı, evinde tedavi görüyor

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra 5 Mayıs'ta bir camidenamazı kılarken görüntülenen Berat Albayrak, daha sonra ise Haziran ayında İstanbul'un Beykoz ilçesinde gerçekleşen düğünde Betül Özçelik - Aykut Kalender çiftinin nikah şahitliğini yapmıştı.

Daha sonra ise Berat Albayrak, İstanbul Süleymaniye'deki bir mekanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile yemek yerken görüntülendi. İkilini yaptığı görüşme çok konuşulurken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

KRT'nin haberine göre Berat Albayrak'ın koronavirüs salgınına yakalandığı ve evinde karantinada olduğu iddia edildi. Ayrıca söz konusu habere göre Albayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.