Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile evli olan Berat Albayrak, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Hazine ve Maliye Bakanı. Erdoğan'ın başbakanlık döneminde de Enerji Bakanlığını üstlenen Berat Albayrak, son dönemde keşfedilen doğalgaz rezervi ve ekonomide yaşanan dalgalanmaların ardından Türkiye'de ön plana çıkan isimlerden birisi oldu. Peki, Berat Albayrak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Berat Albayrak biyografisi... Detaylar haberimizde...

BERAT ALBAYRAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? BİYOGRAFİSİ

21 Şubat 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Berat Albayrak İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde mezun olmasının ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta bitirdi. Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel iş hayatına ayak bastı. Ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

2013 yılı sonunda özel sektördeki kariyerine nokta koydu. Sabah gazetesinde başladığı köşe yazarlığının yanı sıra Marmara Üniversitesi’nde bankacılık ve finans üzerine dersler verdi. Pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.

25, 26 ve 27. Dönem İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren Albayrak; 64, 65 ve 66. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştır. Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmıştır.

Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda doğalgaz arz güvenliği için Türkiye’nin ilk FSRU (Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) projesi, yerli fabrika ve AR-GE şartlı 1000’er MW’lık dünyanın en büyük güneş ve rüzgar enerjisi santralleri ihalesi, Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisinin hizmete alınması, 1 milyon metre kara sondajı hamlesi, Ulusal Bor Stratejisi gibi enerji ve maden alanında dünyaya örnek olacak birçok proje hayata geçirilmiştir.

Albayrak evli ve 4 çocuk babasıdır.

BERAT ALBAYRAK NERELİ?

Berat Albayrak, 21 Şubat 1978'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Sadık, annesinin adı Kıymet'tir. Serhat adında bir ağabeyi olan Albayrak aslen Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Yenice köyündendir.