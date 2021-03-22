Berat Albayrak nerede şimdi? Berat Albayrak geri dönecek mi, dönüyor mu?  

Hazine ve Maliye Bakanlığından yaptığı bir açıklama ile istifa eden ve görevinden affı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın siyaset arenasına yeniden döneceği kulislerde konuşuluyor.

BERAT ALBAYRAK NEREDE ŞİMDİ?

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Berat Albayrak'ın İstanbul'da tüm sakinleri AK Partili olan lüks bir sitede ailesiyle birlikte yaşadığını ifade etti. Can Ataklı, Berat Albayrak'a ilişkin olarak," Damat Bey gün içinde el ele tutuştuğu eşiyle sitenin yürüme parkurunda yürüyormuş. Siteden dışarı hiç çıkmamışlar. Bilgi kesin mi? Tabii ki. Ben nasıl öğrendim? Sitede oturan ve “Artık bizimkiler işin suyunu iyice çıkardı” diyerek AK Parti’den hafiften dümen kıran bir tanıdığımdan" ifadelerini kullandı.

BERAT ALBAYRAK GERİ DÖNECEK Mİ, DÖNÜYOR MU?

Berat Albayrak'ın geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin bilgiler bulunmuyor. Ancak kulislerde birçok iddia dile getiriliyor. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre parti içinde bir grup "Bitti o iş" diyerek Berat Albayrak'ın dönüşünün mümkün olmadığını dile getiriyor.

Öte yandan Berat Albayrak'ın parti yönetimine, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya Enerji Bakanlığı'na getirilebileceği iddiasını seslendirenler de var.