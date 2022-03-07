Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" adlı kitabı, ilgilisi tarafından merak ediliyor. 288 sayfalık kitabın konusu, hangi tarihte çıkacağı, fiyatı ve nereden alınacağını merak eden vatandaşlar, internette "Berat Albayrak'ın kitabı ne zaman çıkacak? Burası Çok Önemli kitabı ne kadar? Konusu ne? Burası Çok Önemli kitabı nereden alınır? " sorularına yanıt arıyor. Bizler de haberimizde yanıtını aradığınız soruları cevapladık

BERAT ALBAYRAK'IN KİTABI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 288 sayfalık kitabı "Burası Çok Önemli" 2022 tarihinde okurlarıyla buluşmak için piyasaya sürülecek.

BURASI ÇOK ÖNEMLİ KİTABI NE KADAR? KONUSU NE? BURASI ÇOK ÖNEMLİ KİTABI NEREDEN ALINIR?

Burası Çok Önemli kitabının fiyatı 40 TL. 288 sayfadan oluşan kitap için internet satışları başladı.

Kitabın tanıtım bülteninde yer alan cümleler şu şekilde;

Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik.

EVET!

Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik.

Çok da uzun bir süre kalmadı;

2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...

Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak.

Tarihten aldığı büyük mirasla...

Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla...

Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle...

Sahip olduğu güçlü liderlikle...

Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle...

Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır.