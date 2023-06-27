Berber cinayetini çevre esnaf anlattı!

Ankara'da öldürülen erkek kuaförünün esnaf komşusu, arkadaşının saldırıya uğradığı andan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Etimesgut ilçesindeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, berberlik mesleğiyle uğraşan Serdar E. (47) ile Mücahit A. (28) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Mücahit A., Serdar E.'ye bıçakla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Serdar E.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Saldırgan şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.

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"Yere yığıldığı an hayatını kaybetmiş"

Korku dolu o anları anlatan çevre esnaflardan Zeynel Yeldelenler, "Berber ile ona saldıran kişi yıllardır arkadaşlarmış. Aralarında bir tartışma çıkmış. Bir süre sonra saldıran dükkanın önüne geldi. Sözlü sataşma yaşadılar. Sonra da kavga çıktı. Ardından polis ve sağlık ekipleri geldi. O sırada trafik polisleri bölgedeydi. Olaya anında müdahale ettiler. Saldırganı kelepçelediler. Saldırıya uğrayan berberde yere yığıldığı an hayatını kaybetmiş. Bıçak ya da ustura ile saldırmış. Saldırgan ise "ben burada uyuşturucu sattırmam" diye bağırıyordu" dedi.