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Berber, dükkanında şüpheli ölüm! Dükkan sahibi ölü bulundu

Turgutlu'da berber olarak çalışan Mustafa Esmerkol kendi dükkanında ölü bulundu. Çevre esnafının haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri dükkana girdiklerinde şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Berber, dükkanında şüpheli ölüm! Dükkan sahibi ölü bulundu

Turgutlu'da berber olarak çalışan Mustafa Esmerkol kendi dükkanında ölü bulundu. Manisa'nın Turgutlu ilçesi Akçakmak Yolu üzerinde kendine ait berber dükkanı işleten ve zaman zaman dükkanda kalan Mustafa Esmerkol'dan haber alamayan çevredeki esnaflar durumdan şüphelenerek polise bilgi verdi.

POLİS, CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis kontrolünde dükkanın kapısını açtı ve şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Şahsın cenazesinin İzmir Adli Tıp Kuruma gönderilerek kesin ölüm nedenini tespit edileceği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Berber, dükkanında şüpheli ölüm! Dükkan sahibi ölü bulundu

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