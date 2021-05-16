Berber kuaför genelgesi: Berber ve kuaförler açık mı, açılacak mı 2021? Berber kuaför çalışma saatleri 2021

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin sona ermesine kısa bir süre kala İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme sürecine geçileceğini duyurduktan sonra Kademeli Normalleşme Tedbirleri konulu bir genelge yayımladı. Bu kapsamda faaliyetlerine ara veren kuaför ve berberlerin durumuna da genelgede yer verildi. Bu kapsamda vatandaşlar Berber kuaför genelgesi: Berber ve kuaförler açık mı, açılacak mı 2021? sorularına yanıt arıyorlar. Bizlerde berber, kuaför çalışma saatleri 2021 konusuna haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

BERBER KUAFÖR GENELGESİ: BERBER VE KUAFÖRLER AÇIK MI, AÇILACAK MI 2021?

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede berber ve kuaförlerin durumuna ilişkin bir ifade yer almadı. Ancak bakanlığın yayımladığı genelgede faaliyetlerine ara veren işyerleri arasında berber ve kuaförler yer almamaktadır. Bölge Gündem Haber'den Tayfun Altuntaş'ın edindiği bilgilere göre kuaförler 17 Mayıs itibariyle açık olacak ve vatandaşlara hizmet verecek.

BERBER KUAFÖR ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Berber ve kuaförlerin önceki genelgelerde olduğu gibi saat 07.00'de açılacak, saat 20.00'de ise faaliyetlerine son verecek. Bakanlığın bu konuda açıklama yapması durumunda haberimiz güncellenecektir.