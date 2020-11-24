Berdan Mardini gelen yorumlara isyan etti: "Bırakın bu yobazlıkları"

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü türkücü Berdan Mardini sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Ünlü türkücü son olarak çocuklarıyla Noel hazırlığı yaptığı ana ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Paylaşımının altına "Noel onların, Hristiyanların bayramını mı kutluyorsun" şeklinde yorumlar yapılan Berdan Mardini'nin tepkisi sert oldu.

"Benim gözümde Hristiyanı, Süryanisi, Ezidisi hepsi insan kardeşim. Öncelikle bunu bilin" diyen ünlü türkücü "Ayrıca yurtdışından ahkam kesenler dolar da kullanmayın o zaman. O da Hristiyan parası. Bırakın bu yobazlıkları" ifadelerini kullandı.

Gelen başka bir tepkiye ise Mardini şöyle yanıt verdi: "Ülkemizde istediği dini özgürce yaşayan insanlar var. Onlara da ayıp, saygısızlık değil mi? Onlar kutlayınca taşa mı tutacaksınız yobazlar? Bir kere İslam dini hoşgörü dinidir."