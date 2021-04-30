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Bereket Sigorta Ümraniyespor 0-1 Altay |Maç sonucu

TFF 1.Ligin 33.haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, evinde Altay'ı konuk etti. Altay mücadeleyi Paxiao'nun attığı penaltı golüyle 1-0 yendi

Bereket Sigorta Ümraniyespor 0-1 Altay |Maç sonucu

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Altay kozlarını paylaştı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Suat Güz

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk (Dk. 84 Akabueze), Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu (Dk. 84 Batuhan Artarslan), Yusuf Emre Gültekin, Gökhan Süzen (Dk. 78 Okan Derici), Camara, Kehinde (Dk. 59 Gomis)

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel (Dk. 46 Mehmet Erdem Uğurlu), Scuk, Poko, Erhan Çelenk (Dk. 88 Ziya Alkurt), Regattin (Dk. 61 Mossoro), Kappel, Paixao (Dk. 75 Deniz Kadah)

Gol: Dk. 49 Paixao (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 15 Cebrail Karayel, Dk. 53 Regattin (Altay), Dk. 63 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Tayfun Altuntaş
Editör
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