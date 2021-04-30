Bereket Sigorta Ümraniyespor 0-1 Altay |Maç sonucu

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tam kapanmada 697 bin 599 kişi çalışma, 184 bin 40 kişi seyahat izin belgesi aldı!

Genç kızı taciz eden kişi sözleriyle şaşırttı: ''Böyle giyinirsen biz bakınca bir şey diyemezsin''