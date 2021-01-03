Bereket Sigorta Ümraniyespor - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Akhisarspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 16. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Akhisarspor ile 02.01.2021 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Bereket Sigorta Ümraniyespor - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Bereket Sigorta Ümraniyespor Akhisarspor Maçının Özeti için Tıklayın
Bereket Sigorta Ümraniyespor Akhisarspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.01.2021 13:30
Bereket Sigorta Ümraniyespor Akhisarspor Maçının Hakemleri
Kadir Sağlam(hakem), Furkan Ürün(1. Yardımcı Hakem), Anıl Usta(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)
Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 23. Alaaddin Okumuş, 5. Alim Öztürk, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 8. Serkan Göksu, 18. Gökhan Süzen, 10. Okan Derici, 32. Ante Zıvkovıc, 98. Idrıssa Camara
Yedekler
36. Orkun Özdemir, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 19. Honore Gomıs, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 7. Moussa Sow, 9. Hüseyin Çolak, 17. Emirhan Çalışkan, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 92. Mustafa Murat Uslu
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
Goller
Hasan Batuhan Artarslan,9.dk (f), Moussa Sow,83.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mustafa Murat Uslu 90+6.dk, Sarı Kart Serkan Göksu 46.dk, Sarı Kart Chukwuma Emmanuel Akabueze 64.dk, Sarı Kart Honore Gomıs 86.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Süzen 81.dk, Serkan Göksu 90+5.dk, Okan Derici 63.dk, Ante Zıvkovıc 63.dk, Idrıssa Camara 63.dk
Oyuna Girenler
Yunus Emre Mertoğlu 81.dk, Mustafa Murat Uslu 90+5.dk, Chukwuma Emmanuel Akabueze 63.dk, Moussa Sow 63.dk, Honore Gomıs 63.dk
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 88. Taha Yalçıner
Yedekler
45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 19. Oğuzcan Kesgin, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 77. Turhan Kaya
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
Musa Nizam,68.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Taha Yalçıner 54.dk, Sarı Kart Doğukan Nelik 11.dk, Sarı Kart Irfan Hadzıc 42.dk
Oyundan Çıkanlar
Ali Kaan Güneren 75.dk, Çekdar Orhan 90.dk
Oyuna Girenler
Mert Efe Çölbeyi 75.dk, Halil İbrahim Karavuş 90.dk
TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altay
|16
|10
|2
|4
|30
|14
|32
|16
|2
|Giresunspor
|16
|9
|5
|2
|22
|13
|32
|9
|3
|Samsunspor
|16
|8
|6
|2
|22
|15
|30
|7
|4
|Tuzlaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|21
|30
|6
|5
|Adana Demirspor
|16
|8
|4
|4
|27
|16
|28
|11
|6
|İstanbulspor
|15
|8
|4
|3
|27
|16
|28
|11
|7
|Ankara Keçiörengücü
|17
|8
|4
|5
|22
|13
|28
|9
|8
|Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|28
|0
|9
|Bursaspor
|17
|8
|3
|6
|31
|27
|27
|4
|10
|Bandırmaspor
|16
|6
|3
|7
|20
|19
|21
|1
|11
|Ümraniyespor
|17
|5
|5
|7
|18
|26
|20
|-8
|12
|Boluspor
|16
|4
|4
|8
|16
|20
|16
|-4
|13
|Balıkesirspor
|16
|4
|4
|8
|16
|23
|16
|-7
|14
|Menemenspor
|16
|3
|7
|6
|16
|23
|16
|-7
|15
|Adanaspor
|14
|4
|3
|7
|20
|20
|15
|0
|16
|Akhisarspor
|16
|3
|4
|9
|13
|24
|13
|-11
|17
|Ankaraspor
|15
|2
|3
|10
|9
|24
|9
|-15
|18
|Eskişehirspor
|16
|0
|6
|10
|10
|32
|6
|-22
TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür
|25.12.2020
|Altay
|3-1
|Ümraniyespor
|26.12.2020
|Tuzlaspor
|4-1
|Altınordu
|26.12.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Adana Demirspor
|26.12.2020
|Boluspor
|0-2
|İstanbulspor
|27.12.2020
|Menemenspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|27.12.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Giresunspor
|27.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Samsunspor
|27.12.2020
|Adanaspor
|1-2
|Bandırmaspor
|27.12.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Samsunspor
|28.12.2020
|Bursaspor
|2-1
|Eskişehirspor