Bereket Sigorta Ümraniyespor - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Akhisarspor ile 02.01.2021 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Bereket Sigorta Ümraniyespor - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bereket Sigorta Ümraniyespor Akhisarspor Maçının Özeti için Tıklayın Bereket Sigorta Ümraniyespor Akhisarspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.01.2021 13:30

Bereket Sigorta Ümraniyespor Akhisarspor Maçının Hakemleri

Kadir Sağlam(hakem), Furkan Ürün(1. Yardımcı Hakem), Anıl Usta(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)

Bereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 23. Alaaddin Okumuş, 5. Alim Öztürk, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 8. Serkan Göksu, 18. Gökhan Süzen, 10. Okan Derici, 32. Ante Zıvkovıc, 98. Idrıssa Camara

Yedekler

36. Orkun Özdemir, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 19. Honore Gomıs, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 7. Moussa Sow, 9. Hüseyin Çolak, 17. Emirhan Çalışkan, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 92. Mustafa Murat Uslu

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

Hasan Batuhan Artarslan,9.dk (f), Moussa Sow,83.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Mustafa Murat Uslu 90+6.dk, Sarı Kart Serkan Göksu 46.dk, Sarı Kart Chukwuma Emmanuel Akabueze 64.dk, Sarı Kart Honore Gomıs 86.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Süzen 81.dk, Serkan Göksu 90+5.dk, Okan Derici 63.dk, Ante Zıvkovıc 63.dk, Idrıssa Camara 63.dk

Oyuna Girenler

Yunus Emre Mertoğlu 81.dk, Mustafa Murat Uslu 90+5.dk, Chukwuma Emmanuel Akabueze 63.dk, Moussa Sow 63.dk, Honore Gomıs 63.dk

Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 19. Oğuzcan Kesgin, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 77. Turhan Kaya

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

Musa Nizam,68.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Taha Yalçıner 54.dk, Sarı Kart Doğukan Nelik 11.dk, Sarı Kart Irfan Hadzıc 42.dk

Oyundan Çıkanlar

Ali Kaan Güneren 75.dk, Çekdar Orhan 90.dk

Oyuna Girenler

Mert Efe Çölbeyi 75.dk, Halil İbrahim Karavuş 90.dk

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altay 16 10 2 4 30 14 32 16 2 Giresunspor 16 9 5 2 22 13 32 9 3 Samsunspor 16 8 6 2 22 15 30 7 4 Tuzlaspor 16 9 3 4 27 21 30 6 5 Adana Demirspor 16 8 4 4 27 16 28 11 6 İstanbulspor 15 8 4 3 27 16 28 11 7 Ankara Keçiörengücü 17 8 4 5 22 13 28 9 8 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 9 Bursaspor 17 8 3 6 31 27 27 4 10 Bandırmaspor 16 6 3 7 20 19 21 1 11 Ümraniyespor 17 5 5 7 18 26 20 -8 12 Boluspor 16 4 4 8 16 20 16 -4 13 Balıkesirspor 16 4 4 8 16 23 16 -7 14 Menemenspor 16 3 7 6 16 23 16 -7 15 Adanaspor 14 4 3 7 20 20 15 0 16 Akhisarspor 16 3 4 9 13 24 13 -11 17 Ankaraspor 15 2 3 10 9 24 9 -15 18 Eskişehirspor 16 0 6 10 10 32 6 -22

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür