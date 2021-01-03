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Bereket Sigorta Ümraniyespor - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Akhisarspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Akhisarspor ile 02.01.2021 13:30'da karşılaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

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Bereket Sigorta Ümraniyespor Akhisarspor Maçının Özeti için Tıklayın

Bereket Sigorta Ümraniyespor Akhisarspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı - İstanbul - Ümran

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.01.2021 13:30

Bereket Sigorta Ümraniyespor Akhisarspor Maçının Hakemleri

Kadir Sağlam(hakem), Furkan Ürün(1. Yardımcı Hakem), Anıl Usta(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Çakır(dördüncü Hakem)

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPORBereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 23. Alaaddin Okumuş, 5. Alim Öztürk, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 8. Serkan Göksu, 18. Gökhan Süzen, 10. Okan Derici, 32. Ante Zıvkovıc, 98. Idrıssa Camara

Yedekler

36. Orkun Özdemir, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 19. Honore Gomıs, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 7. Moussa Sow, 9. Hüseyin Çolak, 17. Emirhan Çalışkan, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 92. Mustafa Murat Uslu

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

Goller

Hasan Batuhan Artarslan,9.dk (f), Moussa Sow,83.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Mustafa Murat Uslu 90+6.dk, Sarı Kart Serkan Göksu 46.dk, Sarı Kart Chukwuma Emmanuel Akabueze 64.dk, Sarı Kart Honore Gomıs 86.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Süzen 81.dk, Serkan Göksu 90+5.dk, Okan Derici 63.dk, Ante Zıvkovıc 63.dk, Idrıssa Camara 63.dk

Oyuna Girenler

Yunus Emre Mertoğlu 81.dk, Mustafa Murat Uslu 90+5.dk, Chukwuma Emmanuel Akabueze 63.dk, Moussa Sow 63.dk, Honore Gomıs 63.dk

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 70. Göksu Mutlu, 74. Doğukan Nelik, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 19. Oğuzcan Kesgin, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 77. Turhan Kaya

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

Musa Nizam,68.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Taha Yalçıner 54.dk, Sarı Kart Doğukan Nelik 11.dk, Sarı Kart Irfan Hadzıc 42.dk

Oyundan Çıkanlar

Ali Kaan Güneren 75.dk, Çekdar Orhan 90.dk

Oyuna Girenler

Mert Efe Çölbeyi 75.dk, Halil İbrahim Karavuş 90.dk

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altay16102430143216
2Giresunspor169522213329
3Samsunspor168622215307
4Tuzlaspor169342721306
5Adana Demirspor1684427162811
6İstanbulspor1584327162811
7Ankara Keçiörengücü178452213289
8Altınordu178452222280
9Bursaspor178363127274
10Bandırmaspor166372019211
11Ümraniyespor17557182620-8
12Boluspor16448162016-4
13Balıkesirspor16448162316-7
14Menemenspor16376162316-7
15Adanaspor144372020150
16Akhisarspor16349132413-11
17Ankaraspor1523109249-15
18Eskişehirspor16061010326-22

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür

25.12.2020Altay3-1Ümraniyespor
26.12.2020Tuzlaspor4-1Altınordu
26.12.2020Balıkesirspor0-1Adana Demirspor
26.12.2020Boluspor0-2İstanbulspor
27.12.2020Menemenspor0-0Ankara Keçiörengücü
27.12.2020Akhisarspor0-1Giresunspor
27.12.2020Osmanlıspor FK Samsunspor
27.12.2020Adanaspor1-2Bandırmaspor
27.12.2020Ankaraspor1-2Samsunspor
28.12.2020Bursaspor2-1Eskişehirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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