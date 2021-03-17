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Beren Saat Nebahat Çehrenin doğum gününü efsaneleşen replikle kutladı

Beren Saat, efsane dizsi Aşk-ı Memnu'da annesi Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıran Nebahat Çehre'nin doğum gününü diziden replikle kutladı.

Beren Saat Nebahat Çehrenin doğum gününü efsaneleşen replikle kutladı

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, 77 yaşına girdi. Beren Saat,   'Aşk-ı Memnu' dizisinde birlikte rol aldığı Çehre'nin doğum gününü unutmayarak sosyal medya üzerinden kutladı.

REPLİKLİ KUTLAMA

Kendi sosyal medyasından Nebahat Çehre'nin yeni yaşını kutlayan Beren Saat, aylaşımına 'Aşk-ı Memnu'nun efsaneleşmiş replikleri; "Hiç yaşamamış olmayı dilerdim bu seneyi" ve "Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme"yi de eklemeyi ihmal etmedi.

Beren Saat Nebahat Çehrenin doğum gününü efsaneleşen replikle kutladıBeren Saat Nebahat Çehrenin doğum gününü efsaneleşen replikle kutladı

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