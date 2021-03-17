Beren Saat Nebahat Çehrenin doğum gününü efsaneleşen replikle kutladı
Beren Saat, efsane dizsi Aşk-ı Memnu'da annesi Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıran Nebahat Çehre'nin doğum gününü diziden replikle kutladı.
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, 77 yaşına girdi. Beren Saat, 'Aşk-ı Memnu' dizisinde birlikte rol aldığı Çehre'nin doğum gününü unutmayarak sosyal medya üzerinden kutladı.
REPLİKLİ KUTLAMA
Kendi sosyal medyasından Nebahat Çehre'nin yeni yaşını kutlayan Beren Saat, aylaşımına 'Aşk-ı Memnu'nun efsaneleşmiş replikleri; "Hiç yaşamamış olmayı dilerdim bu seneyi" ve "Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme"yi de eklemeyi ihmal etmedi.