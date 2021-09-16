Berfu Yenenler bu kez de yaptığı yatak şakasıyla konuşulacak!

Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesinde sunuculuk görevini üstlenen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in sözleri geceye damga vurmuştu. Berfu Yenenler'in "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" sözleri magazin dünyasının gündemini bir hayli sarsmıştı.

NEVRESİMİN ÜZERİNE FOTOĞRAFINI BASTIRDI

Berfu Yenenler YouTube ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettirirken bu kez de kendi yüzünün olduğu fotoğrafı nevresim takımına bastırdı. Yenenler, kendi yüzünü bastırdığı nevresim takımının fotoğrafını sosyal medya hesabında "İlişkilerde birbirine alan tanımak çok önemli' notuyla paylaştı.

İşte Berfu Yenenler'in dikkat çeken o paylaşımları;