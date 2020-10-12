Berfu Yenenler sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, paylaşımında "Evet, artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi" diyerek açıklamada bulundu. Peki Berfu Yenenler hamile mi? Ayrıntılar haberimizde...

BERFU YENENLER HAMİLE Mİ?

Ünlü oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu. Berfu Yenenler paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi. Kuzey'e kardeş geliyor"

BERFU YENENLER KİMDİR?

Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezundur. Adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurmuştur. Yine aynı yıl Miss International Yarışması’nda da Türkiye’yi temsil eden Berfu Yıldız Yenenler, Eser Yenenler ile yaşadığı ilişki ve sonrasında evliliği ile uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Eser Yenenler'in, Berfu Yıldız’a evlenme teklifi ederken taktığı yüzüğün taşının küçük olması sosyal medyada uzun süre konuşulmuş, Eser Yenenler, Berfu Yıldız'ı 14 Şubat’ta Finlandiya’ya götürerek burada romantik bir evlenme teklifi yapmıştı. 2019 yılının Haziran ayında evlenen çiftin Kuzey isimli bir çocukları bulunmaktadır. Berfu Yenenler, 1.76 metre boyunda, 53 kilo ve Terazi burcudur.