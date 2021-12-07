Berfu Yenenler ile Moda ve Sosyete hesabının sahibi Pelin Kaya birbirine girdi! Kopya ayakkabı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! Moda eleştirmeni Pelin Kaya sosyal medya hesabından kıyafetini eleştirmesine sessiz kalmayan Berfu Yenenler yanıtıyla tartışma yarattı. Kopya ayakkabı kullandığı için eleştirilen Berfu Yenenler, "1 kez giyeceğim bir şeye 25 bin lira vermek istemedim" dedi.

1 7 Moda ve Sosyete isimli bloğu ile tanınan Moda eleştirmeni Pelin Kaya sosyal medya hesabından Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne katılan ünlülerin kıyafetlerini eleştirdi.