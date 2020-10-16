Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Ünlü oyuncu ve şovmen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla duyuran çift ikinci bebeklerinin cinsiyetini de yine sosyal medyadan duyurdu.

4 aylık hamile olan Berfu Yenenler ikinci bebeklerinin cinsiyetini yayınladığı bir video ile duyurdu. Berfu Yenenler ikinci bebeklerinin cinsiyetini 'Kuzey'e erkek kardeş geliyor' diyerek duyurdu.

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ve oğulları Kuzey ile birlikte çekilmiş olan fotoğraflarını paylaşarak, hamile olduğunun müjdesini vermişti.

Berfu Yenenler paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Heyecandan bayilicam. Iste beklenen video sizinle. Cinsiyeti ogrenmek isteyen hemen videoya kossuuun. Butun sureci anlattim Eser'e nasil soyledim, aileler ne tepki verdi, nasil fark ettik, kac haftalik hamileyim bir suru bir suru sey anlattim, coook mutlu hissediyorum mutlulugumuza ortak oldugunuz icin de çok tesekkür ederim."