Berfu Yenenler'den takipçisine şok cevap! Küçük memelerimle de çok mutluyum

Yenenler çifti tatil sezonunu açtı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Berfu Yenenler bu tatilden oldukça renkli görüntüleri takipçileriyle paylaşıyor. Berfu Yenenler, paylaştığı fotoğraflardan birinin altına gelen yoruma ise kayıtsız kalamadı. Paylaştığı fotoğrafa yazılan "meme sorunsalı" yorumuna karşı ise:

"Yine mükemmel bir yorum! İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmayadabilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz!" şeklinde yanıt verdi.

'SON İKİ SENEMİN ÖZETİ'

Oyuncu Eser Yenenler ile 2019'da hayatını birleştiren Berfu Yıldız (Yenenler) çiftinin oğulları Kuzey aynı yıl doğmuştu. Mart ayında ise ikinci bebekleri Mete'yi kucaklarına almışlardı. Eşi ve çocukları ile mutlu pozlarını Instagram hesabından sık sık paylaşan Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde oğluun yüzüne shop ile eşini eklemiş ve "son iki senemin özeti" notunu paylaşmıştı.