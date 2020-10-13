İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs risk haritasıBergama Belediyespor - Manisaspor maçı ani yağış nedeniyle durakladı!Reflü Nasıl Engellenir? Reflüde ne yenir?Nevzat Güzelırmak, son yolculuğuna uğurlandıMasumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Yazar kim? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?Skolyoz normal doğuma engel mi? Skolyoz hastaları normal doğum yapabilir mi?Şok Aktüel 14 Ekim 2020 | Şok 14 Ekim aktüel kataloğu ürünleri neler23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu göğsünden bıçaklanarak öldürüldüMagnum çekiliş 2020 ne zaman? Magnum çekiliş kim kazandı? Magnum çekiliş sonuçlarıVedat Milor 18 yaşındaki kızı Ceylan Handan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bergama Belediyespor - Manisaspor maçı ani yağış nedeniyle durakladı!

Bergama Belediyespor - Manisaspor maçı ani yağış nedeniyle durakladı!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bergama Belediyespor - Manisaspor karşılaşıyor. Ancak karşılaşma sırasında ani yağış başladı ve oyun durdu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bergama Belediyespor ve Manisaspor karşı karşıya geliyor. Maçın başlama düdüğünün hemen ardından başlayan şiddetli yağmur, karşılaşmanın durmasına yol açtı. Yağmurun şiddeti nedeniyle soyunma odasına kaçan futbolcular ve hakemler, yağmurun durmasını bekliyor. 

Maçın orta hakeminin ekibiyle birlikte maçın devam edip etmeyeceğine karar verecek. 

Karşılaşma, yağmurun etkisini azaltmasıyla birlikte yeniden başladı.

A SPOR'DAN YAYINLANACAK MAÇLARIN PROGRAMI

13 EKİM 2020 SALI

14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK 
15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR 

14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR
15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR
19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR

15 EKİM PERŞEMBE

13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR 
14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR
19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT