Bergama Belediyespor - Manisaspor maçı ani yağış nedeniyle durakladı!
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bergama Belediyespor - Manisaspor karşılaşıyor. Ancak karşılaşma sırasında ani yağış başladı ve oyun durdu.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bergama Belediyespor ve Manisaspor karşı karşıya geliyor. Maçın başlama düdüğünün hemen ardından başlayan şiddetli yağmur, karşılaşmanın durmasına yol açtı. Yağmurun şiddeti nedeniyle soyunma odasına kaçan futbolcular ve hakemler, yağmurun durmasını bekliyor.
Maçın orta hakeminin ekibiyle birlikte maçın devam edip etmeyeceğine karar verecek.
Karşılaşma, yağmurun etkisini azaltmasıyla birlikte yeniden başladı.
A SPOR'DAN YAYINLANACAK MAÇLARIN PROGRAMI
13 EKİM 2020 SALI
14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK
15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR
14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA
13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR
15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR
19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR
15 EKİM PERŞEMBE
13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR
14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR
19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR