Bergen'e Saygı albümünde Havva Öztel sürprizi! Aleyna annesini kıskanacak! Sesi mest etti!

22 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla en az kızı kadar dikkat çekiyor. Öztel'in Bergen'e Saygı albümünde yer alacağı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından sesi merak konusu oldu.

HAYALİYMİŞ

Popbizde'nin haberine göre; Bergen’in bir şarkısını seslendirecek olan Havva Öztel'in nasıl yorumlayacağı merak edilirken, bir yıl önce söylediği 'Dünyadan Uzak' şarkısı gündeme geldi.

Şarkıyı dinleyenler Havva Öztel ve kızı Aleyna Tilki'yi kıyaslamaya başladı. Çoğu kişi tarafından sesi beğenilen Havva Öztel'in uzun yıllardır bir şarkı seslendirme hayali varmış, bunu Bergen’in albümünde gerçekleştirecek.

"İNCE KAŞLARA NE DEMELİ PEKİ?"

Öztel son olarak Instagram'dan 23 yaşında çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Öztel paylaşımına, "23 yaş. Türk filmlerinden fırlamış gibiyim. O ince kaşlara ne demeli peki? O zaman o modaymış" notunu düştü.