2009 yılında kendisi gibi başarılı oyuncu Hali Ergenç'le hayatını birleştiren Korel, uzun süredir herhangi bir film ve dizi projesinde bulunmadı. Son olarak Kanlı Yayın dizisinde başrolü canlandıracak olan Korel'in dizi çekimlerine başlamadan ayrıldığı konuşuluyor. Bergüzar Korel hamile mi? Kanlı Yayın dizisinden neden ayrıldı? Sorularının cevaplarını haberimizden bulabilirsiniz

BERGÜZAR KOREL HAMİLE Mİ? KANLI YAYIN DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Halit Ergenç'le 2009 yılında evlenen Bergüzar Korel ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. Korel ve Ergenç, geçtiğimiz yıl oğulları Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu. Evlilikleri sorunsuz bir şekilde ilerleyen oyuncu çiftten bir müjdeli haber daha geldi. 38 yaşındaki Korel, sosyal medya hesabından üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyurarak diziye bu sebeple veda ettiğini duyurdu. Sürpriz hamileliği sebebiyle rol alacağı diziye veda ettiğini ifade eden ünlü oyuncu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Hamile olmasının projeye devam etmesine engel olmadığını fakat artan vakalar yüzünden çekimlerin ertelendiğini belirten Korel, "Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerinde çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık. Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek, üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek... Benim için hiç kolay değil..." şeklinde ifade etti.