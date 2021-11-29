Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Leyla ile gezintide! Kırkı çıkmadan sokağa çıktı!

Bergüzar Korel ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç, önceki gün kızları Leyla ile Etiler'de görüntülendi. Haftalar önce üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşayan ve muhabirlerle sohbet eden Korel, samimi yanıtlar vermesiyle dikkat çekti.

"KIZ ÇOCUK FARKLI"

3 Kasım'da kızına kavuşan oyuncu, "Sizinle bir araya gelmeyeli çok uzun zaman oldu, heyecanlandım" diyerek muhabirlere espri yaptı.

Kız çocuğu sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiren Korel, "Çok şükür, Allah herkesin gönlüne göre versin" şeklinde konuştu.

İlk kez kız babası olan Halit Ergenç ise "Şimdilik sadece öpüp kokluyoruz. Kız bebeğin hali tavrı bile daha farklı ama" dedi.