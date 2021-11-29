İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Açıl'a ne oldu, son durumu ne?İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kaza yaptı, 4 ağır yaralı! Sivas Valisi Salih Ayhan kazaya ilişkin açıklama yaptı!Petkimspor - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Galatasaray NEF - Beşiktaş Icyrpex basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?AK Parti Kurucu Üyesi Dr. İsmet Uçma, Tuzla Kitap Fuarı’nda AnıldıGönül Dağı 41. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm Youtube izleOmicron varyantı belirtileri nelerdir 2021? | Omicron nedir, bulaşıcı mı 2021?Elkızı 6. bölüm full, tek parça izle | Elkızı son bölüm izleKardeşlerim 30. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izleSerbest piyasa güncel fındık fiyatları 2021 | Düzce fındık fiyatları 2021
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Leyla ile gezintide! Kırkı çıkmadan sokağa çıktı!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Leyla ile gezintide! Kırkı çıkmadan sokağa çıktı!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, geçtiğimiz gün kızları Leyla ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Haftalar önce üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşayan ve muhabirlerle sohbet etti.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Leyla ile gezintide! Kırkı çıkmadan sokağa çıktı!

Bergüzar Korel ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç, önceki gün kızları Leyla ile Etiler'de görüntülendi. Haftalar önce üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşayan ve muhabirlerle sohbet eden Korel, samimi yanıtlar vermesiyle dikkat çekti.

"KIZ ÇOCUK FARKLI"

3 Kasım'da kızına kavuşan oyuncu, "Sizinle bir araya gelmeyeli çok uzun zaman oldu, heyecanlandım" diyerek muhabirlere espri yaptı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Leyla ile gezintide! Kırkı çıkmadan sokağa çıktı!

Kız çocuğu sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiren Korel, "Çok şükür, Allah herkesin gönlüne göre versin" şeklinde konuştu.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Leyla ile gezintide! Kırkı çıkmadan sokağa çıktı!

İlk kez kız babası olan Halit Ergenç ise "Şimdilik sadece öpüp kokluyoruz. Kız bebeğin hali tavrı bile daha farklı ama" dedi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, Leyla ile gezintide! Kırkı çıkmadan sokağa çıktı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT