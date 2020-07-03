Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in oğlu Han ilk kez görüntülendi!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti önceki gün Etiler'deydi. Oyuncu çiftin Mart ayında dünyaya gelen ikinci çocukları Han ise ilk kez görüntülendi. 37 yaşındaki Korel'in, doğum kilolarını henüz veremediği dikkat çekti.

2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda Han adını verdikleri ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Oyuncu çiftin Mart ayında dünyaya gelen ikinci çocukları Han ise ilk kez görüntülendi.

Etiler'de bir mekanda oturan çift, arkadaşları ile bol bol vakit geçirdi. Kahve molasını Han bebeğin ağlaması ile bozan Korel, sık sık ayağa kalkarak, oğlunu gezdirdi.

37 yaşındaki Korel'in, doğum kilolarını henüz veremediği dikkat çekti.

MASKE TAKMADILAR

Bir ara kucağında oğlunun susmasını bekleyen oyuncu, bir arkadaşının yanına gelmesi ile Han bebeği sevdirdi.

Koronavirüs sebebi ile maskesiz gezmenin yasak olduğu günlerde, oyuncu ailenin hiçbir önlem almaması ise şaşırttı.