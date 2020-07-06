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  3. Bergüzar Korel'den bikinili paylaşımı ile magazincilere gönderme yaptı

Bergüzar Korel'den bikinili paylaşımı ile magazincilere gönderme yaptı

Bergüzar Korel sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozuyla takipçilerini güldürdü. Yaptığı paylaşımda aldığı kiloları ti'ye alan Bergüzar Korel magazincilere de gönderme de bulunmayı ihmal etmedi. Korel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bergüzar Korel'den bikinili paylaşımı ile magazincilere gönderme yaptı

Güzel oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımı ile kısa sürede ilgi odağı oldu. Korel bikinili fotoğraflarını paylaşırken, fotoğrafın altına yaptığı açıklamada dikkat çekiciydi.

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Korel doğum kilolarını gizlemeyerek verdiği pozun altına bu halini ti'ye alan bir açıklama yaptı. 4 ay önce doğum yapan Korel'in paylaşımı takipçilerini güldürdü.

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BERGÜZAR KOREL'DE MAGAZİNCİLERE GÖNDERME

Bergüzar Korel, tatil fotoğraflarını şu notla paylaştı: “Bergüzar Korel bikinili YAKALANDI! Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti! 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.

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Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel’in saklanma çabaları ise işe yaramadı. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı. Sizleri yormak istemedim. İyi yazlar olsun" ifadelerini kullandı.

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Doğum sonrası kilolarını gizlemeye çalışmayan ve aksine konuyla ilgili yapılacak yorumlara şimdiden hazırlıklı olduğunu ima eden Korel magazincilere de atıfta bulundu.

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Bergüzar Korel geçtiğimiz aylarda Han adını verdikleri ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. 

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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