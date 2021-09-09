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  3. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ilişkileri için flaş bir karar aldı!

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ilişkileri için flaş bir karar aldı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan kısa bir süre önce ilişki yaşamaya başladığı Selin Yağcıoğlu ile ayrıldıklarını açıkladı. Süreç devam ederken ikiliden ilişkileri için flaş bir karar geldi. Ünlü çift birlikteliklerine bir şans daha veriyor.

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ilişkileri için flaş bir karar aldı!

İlgiyle izlenen ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Taner karakteriyle izleyici karşısına çıkan Berk Atan yaz sezonuna hızlı başlamıştı. Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu sevgilisine evlilik teklifi etmişti. Rüya gibi ilerleyen birliktelikleri ardından ikili bir an da ayrılma kararı alarak, takipçilerini üzüntüye boğmuştu. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu severlerine güzel haber geldi, ikili ilişkilerine bir şans daha verecek.

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ilişkileri için flaş bir karar aldı!

BİR ŞANS DAHA VERDİLER!

İlişkilerini kısa bir süre önce noktalayan çifte dair ilk adımı Berk Atan attı. Bir çocuk annesi olan Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde kızına doğum günü partisi düzenlemiş, sevdikleriyle bir araya gelmişti. Gösterişli doğum gününden kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Yağcıoğlu'na eski sevgili Berk Atan'dan yorum gelmesi barışma iddialarını ortaya çıkardı. Selin Yağcıoğlu'nun kızıyla paylaştığı fotoğrafa Berk Atan, "Selin sen dünyanın en güçlü kadınlarından birisin. Su çok şanslı, senin gibi bir anneye sahip olduğu için. Senin için her şey bir yana, Su bir yana. Bunu en iyi ben biliyorum." yorumunda bulundu. Bunun ardından Yağcıoğlu da eski sevgilisine, "Çok duygulandım, teşekkür ederim" cümleleriyle karşılık verdi. 

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ilişkileri için flaş bir karar aldı!

Bu yorumlar ardından ikilinin ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edildi. Karşılıklı yorumlaşma sonrası ikiliden gelecek açıklama bekleniyor.

KONUŞARAK AYRILMIŞLARDI

Berk Atan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" açıklamasını yaparken Selin Yağcıoğlu ise, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim." diyerek ayrılığı duyurmuştu.

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ilişkileri için flaş bir karar aldı!

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