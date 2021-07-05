Berk Atan'ın sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Manşet Haberleri

Tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Kira artış oranı belli oldu! TÜFE'nin açıklanmasıyla Temmuz ayı kira oranı yüzde 14,55 oldu!

2 yaşındaki Poyraz bebeğe tecavüz edip öldüresiye dövmüştü! Yaşar Ercan hakkında 60 yıla kadar hapis istemi!

Tokat'ta feci kaza! Hamile kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı: Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu? Memur ve emeklilerin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu!

Kabine toplanıyor! Bu kez gündemde bayram tatili var! İşte 5 Temmuz 2021 Kabine Toplantısı ana gündem maddeleri