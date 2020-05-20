Sosyal medya fenomeni Berk Keklik (internette bilinen adıyla uberkuloz) dün akşam Ali İhsan Varol'un sunduğu Kelime Oyunu'na katıldı. Peki Berk Keklik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tüm merak edilenler haberimizde

BERK KEKLİK KİMDİR?

Berk Keklik, 9 Mayıs 2000 yılında Sivas'ta doğdu. Annesi sınıf öğretmeni, babası eski Milli Güreşçi şimdi ise müdürlük yapıyor. Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Berk Keklik (uberkuloz) çektiği komik videolar ve nükteler ile takipçilerini güldürmeyi başarıyor. Sıkı bir karikatür takipçisi olan Keklik'in en çok sevdiği ve okuduğu karikatürist ise Yiğit Özgür.

Henüz 20 yaşında olan Berk Keklik, Üniversite sınavına 2018 yılında girmiş ancak istediği sonucu elde edemeyince özel yetenek sınavlarına katılmış. Fakat burada da durum aynı olmuş. Yaz tatilinde uberkuloz olarak Instagram’a giriş yapıp video çekmeye başlayan Keklik, yapabildiği en iyi işin "güldürmek" olduğunu fark etmiş.

İlk tanıştığı günden beri yapmaktan en çok zevk aldığı işin tiyatro olduğunu belirten uberkuloz, ilk tiyatro oyununu 11 yaşında oynamış. “Kral Çıplak” isimli ilk oyununu sergileyen Keklik, daha sonra okulunda tiyatro etkinliklerinde sürekli olarak yer almaya başlamış.

BERK KEKLİK KELİME OYUNUNA KATILDI

Ali İhsan Varol’un başarılı sunumuyla ekrana gelen ve yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen yarışmanın bu çok özel bölümünde youtuber Berk Keklik’de yarışacak.

Ayrıca bu çok özel bölümde bu kez Ali İhsan Varol yarışmacı koltuğuna oturacak. Youtuber Berk Keklik’in Ali İhsan Varol’a sorular yönelttiği bu anlar eğlenceli dakikalara sahne olacak.

Kelime Oyunu, hafta içi her gün yeni bölümleri, haftanın finali ile de cumartesi günleri saat 19.45’te teve 2’de...

Yayın tarihi : 19 Mayıs Salı/ 2020

Yayın saati : 19.45