Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy aşk mı yaşıyor? Dizi aşkı gerçek oldu!

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy aşk mı yaşıyor? Aynı dizide iki sevgiliyi canlandıran Berk Oktay ve güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy arasında çıkan aşk iddiaları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. 'Savaşçı' dizisinde iki sevgiliyi canlandıran ünlü oyuncuların dizi aşkı gerçeğe döndü..

'Savaşçı' adlı dizide bir dönem birlikte rol alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yıllar sonra ortak arkadaşları Merve Özbey’in doğum günü partisinde yeniden bir araya geldi.

