Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy aşk mı yaşıyor? Dizi aşkı gerçek oldu!
Savaşçı dizisinde birlikte rol alan ve iki sevgiliyi canlandıran Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy aşk mı yaşıyor? İddialara göre ikili arasındaki yakınlaşma aşka dönüştü. Eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay aşkı rol arkadaşında buldu. İşte ayrıntılar...
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy aşk mı yaşıyor? Aynı dizide iki sevgiliyi canlandıran Berk Oktay ve güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy arasında çıkan aşk iddiaları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. 'Savaşçı' dizisinde iki sevgiliyi canlandıran ünlü oyuncuların dizi aşkı gerçeğe döndü..
'Savaşçı' adlı dizide bir dönem birlikte rol alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yıllar sonra ortak arkadaşları Merve Özbey’in doğum günü partisinde yeniden bir araya geldi.