Berlin’de 'Anıtımız nerede?' mitingi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, polis şiddeti sonucu ölenler adına anıt yapılması için miting düzenlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de polis şiddetinde ölenler adına anıt yapılması için miting düzenlendi. "Anıtımız Nerede?" adı altında düzenlenen mitingde, özellikle yabancılara karşı artış gösteren polis şiddetine dikkat çekildi. Oranienplatz Meydan'ında yağmur altında gerçekleştirilen eylemde bir de sembolik anıt bulunduruldu. Konuşmalar, müzik dinletisi ve sahnelenen çeşitli performanslardan sonra sembolik anıta çiçekler bırakıldı. Almanya'da polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden bazı gençlerin fotoğrafları da yine anıta asıldı. Bu sırada duygulu sahneler yaşandığı görüldü.

"ALMANYA'DA POLİS SORUNU VAR"

Miting için yapılan duyuruda, "Ölenlerin listesi uzun. Birçoğu hakkında çok az şey biliyoruz çünkü yetkililer düzgün bir şekilde soruşturmuyor. Almanya'da bir ırkçılık sorunu var, Almanya'da polis sorunu var! Irkçı polis şiddetini görünür kılacak bir yer istiyoruz. Hatırlamak istiyoruz ve adalet talep ediyoruz. Kederimiz için, öfkemiz için, direnişimiz için" ifadeleri kullanıldı.

Mitingi organize eden aktivistlerden Ferat Koçak, polis şiddetinden dolayı ölenler ve yaralananlar için bir anıt dikilmesini talep ettiklerini söyledi. Irkçılığa karşı mücadele eden çeşitli gruplarla birlikte bu eylemi gerçekleştirdiklerini açıklayan Koçak, "Berlin'de özellikle ırkçılığın giderek arttığı Almanya gibi bir ülkede böyle bir anıtın olması gerekir. Almanya'da polis şiddeti nedeniyle ya da polis kontrolünde 1990 yılından beri ölenlerin sayısı 179. Bunlar da inisiyatifler sayesinde öğrenilen rakamlar ki daha başka bilinmeyenler de var. Bu verileri tespit etmek çok zor. Ama şunu biliyoruz ki Almanya'da polise karşı yapılan şikâyetlerin ancak yüzde biri mahkemeye yansıyor. Bu yüzde birin de ancak yüzde ikisi gerçekten sonuçlandırılıyor. Siyasilerden bu konuda daha aktif olmalarını bekliyoruz" dedi.

POLİS WHATSAPP GRUBUNDA IRKÇI PAYLAŞIMLAR

Öte yandan Alman polis teşkilatı içerisinde ırkçı ve aşırı sağcı yapılanmaların giderek arttığı gözlemlenirken, teşkilat içerisinde sürekli yeni skandallar ortaya çıkıyor. En son Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 29 polisin kendi aralarında Whatsapp grubu kurduğu ve bu grupta ırkçı paylaşımlar gerçekleştirdikleri tespit edildi. Paylaşımlar arasında Hitler resimleri ve sığınmacıları gaz odalarına gönderme söylemleri de yer aldı. Buna karşın Almanya'da polis teşkilatı arasında yaygınlaşan ırkçı eğilimleri araştırmak için bir komisyon kurulması taleplerini ise İçişleri Bakanı Seehofer sürekli engelliyor.