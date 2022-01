Berna Keklikler kimdir? Survivor All Star Berna kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor All Star'ın ekrana gelmesinin ardından gönüllüler takımında yer alan Berna Keklikler dikkat çekmeyi başardı. Peki Berna Keklikler kimdir? Survivor All Star Berna kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Survivor 2022 gönüllüler kadrosunda yerini alan Berna Keklikler yaşı, mesleği, memleketi ve hayatına dair birçok detay merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Berna Keklikler kimdir? Survivor All Star Berna kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının yanıtına yer verdik... BERNA KEKLİKLER KİMDİR? SURVİVOR ALL STAR BERNA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da doğan Berna Keklikler'in bir kız bir de erkek kardeşi vardır. Güzel oyuncu ve model Berrin Keklikler kardeşidir. Anne ve babası Almanya'da yaşamaktadır. Ekran severler tarafından ilk olarak Göz6 isimli yarışma programı ile tanınmıştır. Yarışmayı kazanmasının ardından Survivor 2017 yarışmasına katılmıştır. Ayrıca Stil Avcıları isimli yarışma programında da yer almıştır. Ekonomi üzerine eğitim alan güzel isim 2014 yılından bu yana kardeşi ile birlikte yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir. Ayrıca geçmiş yıllarda Almanya'da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışması 2011 güzeli seçilmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Berna Keklikler, yüzme ve spor kariyerini hobi olarak yapmış, Lise mezuniyetinin ardından modelliğe yönelmiştir. Günümüzde ise oyunculuk eğitimi almakta ve oyunculuk ve sunuculuk ile kariyerini sürdürmeye karar vermiştir. ?Sizce cumhurbaşkanı kim olmalı?

