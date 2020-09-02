Berrak Tüzünataç: "Beni rahat bırakın!"

Berrak Tüzünataç sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde Ali Yörenç ile görülmüş ve sonrasında Instagram hesabı üzerinden fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etmişti. Olayın ardından Ali Yörenç'in eski sevgilisinin Berrak Tüzünataç'ın da arkadaşı Dolunay Soysert olduğu ortaya çıktı.

2018 yılında Özge Özpirinçci'nin doğum gününde beraber eğlenen ve o zaman Dolunay Soysert ile sevgili olan Ali Yörenç ve Berrak Tüzünataç aynı ortamda bir kaç kez bir araya gelmiş.

Bu görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Tüzünataç, sessizliğini bozdu ve twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"BENİ RAHAT BIRAKIN!"

“Artık benim yakamdan düşün. Gerçekten iftira ve uydurmalarınızdan bıktım usandım. Kendi uydurduğunuz haberleri bir de doğruymuş gibi belliyorsunuz. İnsanların mutluluklarını bozmaya, isimlerini kirletmeye çalışmaktan sıkılmadınız mı? Rahat bırakın artık, yeter”

Yaptığı bu açıklamayla da yetinmeyen Berrak Tüzünataç sonrasında yeni bir metin daha paylaştı ve 19 yaşından bu yana göz önünde olduğunu ve hayatını düzgün bir şekilde yaşayamadığını söyledi.