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  3. Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu ve kamera karşısına geçti!

Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu ve kamera karşısına geçti!

Berrak Tüzünataç geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından sanatsal bir projeye giriştiğini duyurmuş ve yarı çıplak pozlarını paylaşmıştı.

Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu ve kamera karşısına geçti!

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, çırılçıplak soyundu ve kamera karşısına geçti.

Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu ve kamera karşısına geçti!

 Sanatçı Burcu Karademir ve görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen ile birlikte yeni bir projeye giriştiklerini duyurmuş ve Berrak Tüzünataç 'bla' yazısıyla yarı çıplak pozlar vermişti.

Tüzünataç bu paylaşımlarının ardından kısa bir süre sonra bu kez de çırılçıplak soyundu ve kamera karşısına geçti.

Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu ve kamera karşısına geçti!

Vücudunun her yerine 'bla bla' ifadelerini yazan Berrak Tüzünataç bu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Tüzünataç'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Berrak Tüzünataç çırılçıplak soyundu ve kamera karşısına geçti!

Güzel oyuncu, paylaşımının altına "Özgürlüğün doğuşu" notunu düştü.

“Bla bla bla” ifadesi İngilizce’de her ne kadar “üç nokta” anlamına gelse de argoda “boş konuşmak” olarak da kullanılıyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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