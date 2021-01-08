Berrak Tüzünataç ve Ali Yörenç evleniyor mu? İşte büyük aşkta yeni gelişme!

Yaz başından beri aşk yaşayan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç ve sevgilisi senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç ile aynı eve çıkmaya karar verdi.

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde elleri dolu bir şekilde çıkan Tüzünataç; “Yeni evim için alışveriş yapmaya geldim. İhtiyacım olanları alacağım” dedi.

Sevgilisinin annesi Ece Yörenç ile de arasından su sızmayan Berrak Tüzünataç'ın bu hamlesi ufukta evlilik mi var? iddialarını da peşinden getirdi.

Berrak Tüzünataç, bir dönem aşk yaşadığı iş insanı Berk Suyabatmaz ile de ilk karantina dönemini aynı evde geçirmişti.