Bertuğ Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımda oynuyor?

A Milli futbol takımımızın milli futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım, son milli maçlarda attığı goller ve gösterdiği performansla futbol severler Bertuğ Özgür Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımda oynuyor? diye merak edip araştırmaya başladı İşte Bertuğ Özgür Yıldırım'ın biyografisi

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Bertuğ Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımda oynuyor?

A milli futbol takımımızın milli futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım, Ermenistan ve Japonya, maçlarında oynadığı başarılı futbol ve attığı gollerle futbol severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Futbol severler Bertuğ Özgür Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımda oynuyor? diye merak edip araştırmaya başladı. İşte Bertuğ Özgür Yıldırım'ın biyografisi

BERTUĞ YILDIRM KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

12 Ocak 2002 tarihinde dünyaya geldi. Sarıyer'in altyapısından yetişen Bertuğ Yıldırım, üst düzey kariyerine 2018 yılında 2. Lig'de başladı.

Üç sezon Sarıyer forma giyen Bertuğ Yıldırım, biri Türkiye Kupası, 31 de 2. Lig olmak üzere 32 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti.

3 Haziran 2021'de Hatayspor'a transfer oldu. Profesyonel ilk maçına 14 Ağustos 2021'de Hatayspor ile Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak çıktı.

Hatay spordaki ikinci sezonunda 17 resmi maçta forma giyen Bertuğ Yıldırım, bu maçlarda 4 gol atıp 2 de asist yaptı.

17 Şubat 2023 tarihinde Antalyaspor'a kiralandı. Antalyaspor'da 13 maçta forma giyen Bertuğ Yıldırım 2 gol atıp 1 de asist üretti.

29 Ağustos 2023 tarihinde 5 milyon Euro transfer bedeli ile Ligue 1 ekibi Rennes ile 5 yıllık sözleşme karşılığı transfer oldu.

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