Beş günde 5 kilo verdiren kavun diyeti Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte birçok kişi hızlıca kilo vermek araştırma yapıyor. Bizde sizin için en tatlı diyet olan kavun diyetini nasıl yapmanız gerektiği konusunda inceledik. İşte kavun diyeti

1 9 Düşük kalorisi sayesinde diyet listelerinde kendine yer bulan bu meyvenin bir de özel diyeti yapılıyor. İddiası ise büyük; 5 günde 5 kilo verdiriyor.