Son dakika! Beşiktaş 0-3 Kayserispor maç sonucu

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, Başakşehir maçının ardından bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Son şampiyon Beşiktaş'ın ve Kayserispor'un yeni transferlerinin de yer aldığı mücadeleyi kayserispor 3-0'lık net skorla kazanmayı bildi.

Kayserispor'un golleri Luckassen (2) ve Gökhan Sazdağı'ndan geldi.

Beşiktaş daha önce Başakşehir'le karşılaşmış ve rakibin 1-0 mağlup etmişti. siyah beyazlı ekibin Mallorca maçı ise iptal olmuştu.