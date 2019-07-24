Beşiktaş, 17'lik Bosnalı oyuncusunu kampa götürdü

Süper Lig’de geçen sezon devam ederken dahi adı Beşiktaş ile anılan Ajdin Hasiç, siyah-beyazlıların Avusturya kampına götürüldü. 2001 doğumlu Bosnalı hücum oyuncusunun kampta deneneceği açıklandı.

Beşiktaş’ın resmi siteden açıkladığı kamp kadrosunda ismine yer verilmeyen 17 yaşındaki futbolcu için kampta teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

Bosna-Hersek doğumlu Hasic, Hırvatistan’ınj Dinamo Zagreb altyapısından yetişti ve scout’lar tarafından geleceği parlak olarak yorumlanıyor.

AJDIN HASIC KİMDİR?

Ajdin Hasic, 7 Ekim 2001 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi. 17 yaşındaki sol ayaklı oyuncu, sağ kanat ve forvet pozisyonlarında top koşturuyor. Futbola, Dinamo Zagreb alt yapısında başlayan Hasic, bu sezon Dinamo Zagreb 2 takımında 5 maçta forma giyerken bu müsabakalarda 1 gol atma başarısı gösterdi..