Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 10.haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

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Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde altıpasın içinde Maxi Gomez'in uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

24. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Salih Uçan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Weghorst'un karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Dele Alli'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

28. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği sağladı. Ghezzal'ın sağ çaprazdan ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rosier, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Arka direkte Larsen'in ters vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

36. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Beşiktaş'ın kendi yarı sahasında soldan kullandığı taç atışında Masuaku'nun hatalı pası sonucunda Trezeguet topu kontrol etti. Mısırlı oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ersin Destanoğlu'yla karşı karşıya yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

59. dakikada Trabzonspor üçüncü gole yaklaştı. Josef'in hatalı pası sonucunda topu kapan Umut Bozok, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Bardhi'ye verdi. Bu oyuncunun uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

70. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Redmond'un sağdan ortasında altıpasın içinde iyi yükselen Weghorst'un yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Topu takip eden Cenk Tosun, altıpasın sağında dönerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

89. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına gelen topu kornere çeldi.

90+6. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Orta sahada Yusuf Yazıcı'nın arkadan müdahalesi sonucunda Gedson yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, önce Yusuf'a sarı kartını gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen hakem Şansalan, Yusuf Yazıcı'yı kırmızı kartla cezalandırdı.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan (Dk. 67 Gedson), Ghezzal (Dk. 45+1 Redmond), Dele Alli (Dk. 67 Cenk Tosun), N'Koudou (Dk. 84 Muleka), Weghorst

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı (Dk. 85 Denswil), Gbamin, Hamsik (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Abdülkadir Ömür (Dk. 56 Umut Bozok), Bakasetas (Dk. 80 Siopis), Trezeguet, Maxi Gomez (Dk. 56 Bardhi)

Goller: Dk. 11 Maxi Gomez, Dk. 36 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 28 Larsen (Kendi kalesine), Dk. 70 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Bakasetas, Dk. 90+2 Bardhi, Dk. 90+7 Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Dk. 90+2 Rosier, Dk. 90+5 Cenk Tosun (Beşiktaş)

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