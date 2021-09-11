Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Milli aranın ardından lig heyecanı bugünkü oynanan maçlar ile devam etti. Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta yaz transfer sezonunda kadroya katılan yıldız isimler de kadroda yer aldı. Siyah beyazlıların etkili oynadığı maçta yıldızları da sahneye çıktı. Rakibini 3-0 mağlup eden kartal puanını 10'a çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kalarak 9. sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ 3-0 YENİ MALATYASPOR

GOL | 7' Pjanic’in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

9. dakikada Beşiktaş farkı 2’e çıkardı. Konuk takımın yarı sahasında Teixeira’nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou’nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti.

11. dakikada Pjanic'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topa N'Koudou hareketlendi. Kaleci Abdulsamed hızlı davranıp topun kontrolünü sağladı.

15. dakikada Miralem Pjanic, Haddadi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

44. dakikada Pjanic’in sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Necip Uysal’ın kafayla aşırdığı topa, arka direkte Welinton istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

51. dakikada Beşiktaş, farkı 3'e çıkardı. Abdulsamed'in uzaklaştırmak istediği top Belçikalı forvet Batshuayi'ye çarptı ve ağlarla buluştu. Yıldız oyuncu, kendisinin 2., takımının ise 3. golünü kaydetti.

Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.