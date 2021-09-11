Balıkesirspor – Tuzlaspor Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?Altınordu – Bursaspor Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?Mke Ankaragücü – Gençlerbirliği Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?Napoli 2-1 Juventus | MAÇ SONUCUManisa FK 0-1 Erzurumspor | MAÇ SONUCUAdanaspor 6–2 Menemenspor | MAÇ SONUCUBeşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCULeicester City 0 - 1 Manchester | Maç sonucu, özetiÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 11 Eylül 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranı 11 Eylül 2021 Cumartesi
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BEŞİKTAŞ
  4. Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşması ile devam etti. Yeni yıldızları ile sahaya çıkan siyah beyazlı ekip sahadan 3 puanı 3 golle alarak puanını 10'a yükseltti.

Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Milli aranın ardından lig heyecanı bugünkü oynanan maçlar ile devam etti. Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta yaz transfer sezonunda kadroya katılan yıldız isimler de kadroda yer aldı. Siyah beyazlıların etkili oynadığı maçta yıldızları da sahneye çıktı. Rakibini 3-0 mağlup eden kartal puanını 10'a çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kalarak 9. sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ 3-0 YENİ MALATYASPOR

GOL | 7' Pjanic’in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

9. dakikada Beşiktaş farkı 2’e çıkardı. Konuk takımın yarı sahasında Teixeira’nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou’nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti.

11. dakikada Pjanic'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topa N'Koudou hareketlendi. Kaleci Abdulsamed hızlı davranıp topun kontrolünü sağladı.

15. dakikada Miralem Pjanic, Haddadi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

44. dakikada Pjanic’in sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Necip Uysal’ın kafayla aşırdığı topa, arka direkte Welinton istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

51. dakikada  Beşiktaş, farkı 3'e çıkardı. Abdulsamed'in uzaklaştırmak istediği top Belçikalı forvet Batshuayi'ye çarptı ve ağlarla buluştu. Yıldız oyuncu, kendisinin 2., takımının ise 3. golünü kaydetti.

Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Beşiktaş 3-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
104
55
2
3
2
1
56
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT