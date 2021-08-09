Beşiktaş, Alex Teixeira'yı duyurdu: "Siz istediniz, o geliyor"

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip hem devler liginde hem de Süper Lig'de başarılı olmak için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda bir süredir yıldız oyuncu Alex Teixeira'nın peşinden koşan Beşiktaş'ta mutlu sona ulaşıldı. Bugün İstanbul'a uçacağı bilinen oyuncu için kulübün sosyal medya adresinden paylaşım yapıldı.

AKŞAM SAATLERİNDE İNECEK

Tecrübeli 10 numarayı taşıyan uçak, Brezilya'dan havalanıp saat 16.50'de İstanbul'a iniş yapacak. Saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak olan Alex Teixeira'nın karantina süreci olduğundan dolayı ise taraftar karşılaması yapılmayacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Beşiktaş'ın resmi Twitter adresinden şu paylaşım yapıldı: