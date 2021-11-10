Beşiktaş, Anderson Talisca'yı geri getiriyor! İlk görüşme olumlu!

Süper Lig'de çıktığı son 2 karşılaşmada mağlup olan ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine kalan, Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz puan alamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın devre arasında takıma takviye istedi. Takımdaki bazı isimlerin beklenen performansı vermemesi üzerine transferlerle yeniden çıkışa geçmek isteyen siyah beyazlı ekipte Anderson Talisca ismi gündeme alındı.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Orta sahada ve forvette hücumsal anlamda etkili ve dikine oynayan futbolcu isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine scoutlar ile araştırmalarına devam eden siyah beyazlı ekibin yöneticileri, bu tarife en iyi uyan eski futbolcuları Anderson Talisca ile fikir alışverişinde bulundu.

ŞAMPİYONLUKTA ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'a gelen, ilk sezonunda kazanılan şampiyonlukta attığı 13 gol ve 2 asistle katkı veren Brezilyalı futbolcu, ertesi sezon da ligde çıktığı 33 maçta 14 gol atıp, 7 asist yaparak futbolseverleri mest etmişti. Beşiktaş'ın o sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkan ve topladığı 14 puanla en çok puan toplayan Türk takımı olduğu 2017-18 sezonunda tüm kulvarlarda 40 maçta 20 gol, 7 asist yapan Anderson Talisca, sezon sonunda Çin Süper Ligi'ne transfer olmuş ve bu sene ise Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr ile anlaşmıştı.

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Suudi Arabistan ekibini mali şartları yerine getirmediği nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesinin ardından kulüp içerisinde yerli oyuncularla yabancı oyuncular arasında çıkan gruplaşmadan rahatsız olan Anderson Talisca'nın takımda kalmayı istemediği ve gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Yapılan ilk görüşmelerde olumlu yanıt alan Beşiktaş yönetiminin yıldız oyuncunun menajeri ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek şartları görüşeceği ifade edildi. Al Nassr ile 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi devam eden Talisca'nın yıllık 8 milyon Euro' maaş karşılığında imza sözleşme imzaladığı öğrenilmişti.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPMIŞTI?

27 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasıyla 33 maça çıkmış ve bu karşılaşmalarda 17 gol atıp 6 asist yapmıştı. Sambacı, 2017-18 sezonunda ise 47 maçta görev almış 20 gol ve 8 asistlik performans ile takımına katkıda bulunmuştu.