Beşiktaş - Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig Cemil Usta Sezonun 27.Haftasında oynanacak Beşiktaş- Antalyaspor maçında iki takımın ilk on biri belli oldu.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla seyircisiz oynanacak maçta Vodafone Park tribünlerini siyah-beyazlı taraftarların kartonetleri süsleyecek.
İŞTE İLK ON BİRLER
Beşiktaş: Ersin,Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz,Rıdvan,Elneny,Diaby,Atiba,Boateng,Tyler Boyd,Güven Yalçın.
Antalyaspor: Boffin,Celustka,Nazım Sangare,Kudryashov, Veysel,Hakan,Fredy,Amilton,Sinan Gümüş, Podolski, Jahovic
BURAK YILMAZ KADRODA YOK
Beşiktaş maça golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan yoksun çıkacak.
Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli oyuncu, Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
6 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.
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