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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? Maçlar ne zaman? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan katılan Beşiktaş, geçtiğimiz akşam oynadığı PAOK maçını kaybederek Devler Ligine erken veda etti. Ancak Beşiktaş'ın Avrupa macerası sürüyor. Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz kaç ön eleme oynayacak? Maçlar ne zaman? Muhtemel rakipleri kimler? Detaylar haberimizde...

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? Maçlar ne zaman? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın'ın gelişiyle 3. sırada bitiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan katıldı. Bu turda Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşen siyah-beyazlılar, 3-1'lik skorla kaybederek elendi. Ancak Avrupa serüveni sona ermeyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Kadrodaki eksikliklerden dem vuran Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Avrupa Ligi'nde neler yapacak merak konusu. Peki, Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? Maçlar ne zaman? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? Detaylar haberimizde...

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? Maçlar ne zaman? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

BEŞİKTAŞ, KAÇ ÖN ELEME OYNAYACAK?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ön eleme turu oynayacak. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda, gruplara kalmak için mücadele edecek. 

MAÇLAR NE ZAMAN?

Henüz kuraların çekilmediği Avrupa Ligi'nde kuraların ve maçların tarihi şu şekilde: 

3. tur kura çekimi: 1 Eylül
3. tur maçı: 24 Eylül
Playoff turu kura çekimi: 18 Eylül 
Play-off turu maçı: 1 Ekim

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan seri başı olarak girecek Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri;

Rijeka / Hırvatistan

Charleroi / Belçika

Desna / Ukrayna

SonderjyskE / Danimarka

Anorthosis / Kıbrıs Rum Kesimi

St. Gallen / İsviçre

Vojvodina / Sırbistan

Onur Çelik
Spor Editörü


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