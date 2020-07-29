Beşiktaş, Avrupa'da ikinci sırada!

İtalya Serie A'da bu sezon 98 gol atan Atalanta, ligin son haftasında 2 gol daha atmayı başarırsa lig rekorunu kırarak 100 gole ulaşacak. Serie A'da 98 gole ulaşan son takım, 1951-52 sezonunda Juventus olmuştu.

Atalanta, gol rekoru dışında başka bir rekor daha kırdı. Gasperini, yönetimindeki İtalya ekibi, bu sezon oynadığı hücum futboluyla dikkat çekiyor. Atalanta, yedekten oyuna giren futbolculardan en fazla gol bulan takım konumunda. Yedekten gelen oyunculardan tam 19 gol katkısı alan Atalanta, bu listede Avrupa'nın lideri konumunda.

Atalanta'nın ardından bu istatistikte ikinci sırada bulunan takım ise Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş. Siyah-beyazlılar bu sezon yedekten gelen oyuncularla 15 gol buldu.

SİVASSPOR'DA LİSTEDE

Süper Lig ve major liglerde Atalanta'dan sonra bu sezon yedek oyunculardan en çok gol katkısı alan takım Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılarda oyuna sonradan giren yedek futbolcular toplamda 15 gol attı.

Beşiktaş'ın ardından bir Süper Lig ekibi daha listede bulunuyor. Sivasspor, listeye beşinci sıradan girerek bu sezon yedek oyunculardan 12 gol katkısı aldı.