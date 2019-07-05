Beşiktaş, ayrılığı resmen duyurdu! 2019-2020 sezon sonuna kadar...

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

CYLE LARIN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

17 Nisan 1995'ta Kanada'da doğan Larin 1.88 boyunda. Futbola Sigma FC alt yapısında başlayan Cyle Larin 2007-2013 yılları arasında bu kulübün formasını giydikten sonra 2013'de Connecticut Huskies alt yapısına geçti.

Ocak 2015'te Orlando City kadrosuna dahil olan futbolcu bu forma altında bugün kadar 89 maçta görev aldı. Takıma 44 gol ve 8 asistle katkı sağladı.

Adı: Cyle Larin

Doğum Tarihi: 17.05.1995

Doğum Yeri: Brampton

Ülkesi: Kanada

Mevki: Forvet

Boyu: 1.88

Ayak: Sağ

Milli takım: Kanada (26 maçta 6 gol)