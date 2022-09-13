Beşiktaş, Başakşehir'e kaybedince olanlar oldu! Taraftar sinirini Necip Uysal'dan çıkardı! "Necip’i ıslıklamayan Beşiktaş’lı değildir"

Süper Lig'in 6.haftasına kadar yenilgisi olmayan Beşiktaş, dün akşam Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i konuk etti. Başakşehir, 71.dakikada Bertrand Traoré'nin ayağından bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

TAKIMININ GOL YEMESİNE NEDEN OLDU

Gol esnasında Beşiktaş atağa çıkarken hatalı pas yapan Necip Uysal, takımının gol yemesine sebep oldu. Golün ardından Necip Uysal, 74.dakikada oyundan çıkarken Adana Demirspor'dan transfer edilen Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Necip oyundan çıkarken taraftarlar adeta ikiye bölündü. Bir kısım taraftar Necip Uysal'ı ıslıklarla protesto ederken bazı taraftarlar ise alkışlarla destek oldu. Siyah-beyazlı futbolcuyu kulübede ilk teselli eden isim ise teknik direktör Valerien Ismael oldu.

TEPKİ GÖSTEREN DE OLDU, DESTEK VEREN DE

Öte yandan maçın ardından sosyal medyada en çok konuşan isimlerden olan Necip Uysal çok sayıda eleştiri aldı. Birçok isim de tecrübeli futbolcuya destek oldu.

İşte sosyal medyadaki bazı paylaşımlar:

- Necip, yorum yok zaten gördünüz.

--Necip uysal Adam gibi AADAMDIR.

- Necip’i ıslıklamayan Beşiktaş’lı değildir.

- Necip tartışmanın odağı olmamalı. 4 milyon € verip aldığımız stoperler değil de neden Necip oynuyor sorusu daha etkili bir sorudur.

- Rakibin en tehlikeli iki atağı da Necip'in pas hatası. Israra, duygusallığa gerek yok. Yeter artık.

- Haydi geçmiş olsun. Takımda 10 tane stoper varken, Necip Uysal stoper oynarsa böyle olur. Ha bir de Necip Uysal’ı iyi stoper zanneden Beşiktaşlılar da var. Alın size Necip Uysal.

- Tayyip Talha hiç genç oyuncu gibi değil bu arada. Çok rahat, çok tecrübeli. Çok sağlam durdu geride. İletişimini de çok beğendim. Sürekli el kol hareketleriyle yönlendirdi. Necip'in son maçı olmuştur umarım.