Beşiktaş CAS'a başvurdu!

Beşiktaş Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada UEFA'nın gelirlerine el koyulacağını açıklamasının ardından CAS'a gidildiği belirtildi.

Beşiktaş Spor Kulübü tarafından yapılan KAP açıklaması şu şekilde;

"24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği, CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."