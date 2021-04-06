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Beşiktaş CAS'a başvurdu!

Beşiktaş Spor Kulübü, UEFA'nın gelirlerine el koyulacağını açıklaması sonrası CAS'a gidildiğini açıkladı.

Beşiktaş CAS'a başvurdu!

Beşiktaş Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada UEFA'nın gelirlerine el koyulacağını açıklamasının ardından CAS'a gidildiği belirtildi.

Beşiktaş Spor Kulübü tarafından yapılan KAP açıklaması şu şekilde;

"24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği, CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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