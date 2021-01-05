Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'de 17. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Beşiktaş evinde 5 maçtır kazanıyor, toplamda 4 maçtır kazanıyor. Bu ligde Çaykur Rizespor deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır kaybetmiyor.

Beşiktaş, 15 maçta 31 puan toplayarak ligin 1. sırasında yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 15 maçta 20 puan ile 10. sıradaki yerini aldı. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Beşiktaş ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Karşılaşma, Vodafone Park Stadyumu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Erdem Bayık üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını saat 6 Ocak Çarşamba günü 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.