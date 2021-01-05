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Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'de 17. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Beşiktaş evinde 5 maçtır kazanıyor, toplamda 4 maçtır kazanıyor. Bu ligde Çaykur Rizespor deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır kaybetmiyor.

Beşiktaş, 15 maçta 31 puan toplayarak ligin 1. sırasında yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 15 maçta 20 puan ile 10. sıradaki yerini aldı. Peki, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Beşiktaş ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Karşılaşma, Vodafone Park Stadyumu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Erdem Bayık üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını saat 6 Ocak Çarşamba günü 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.

Onur Çelik
Spor Editörü


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