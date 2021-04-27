Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç hakemi kim? Beşiktaş- Çaykur Rizespor muhtemel ilk 11...

Süper Ligin bitimine 5 hafta kala, heyecan katlanırken Beşiktaş, hafta içi mesaisinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi iki takım ve maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç hakemi kim? sorularının yanı sıra muhtemel ilk 11'i merak ettikleri için Beşiktaş- Çaykur Rizespor muhtemel ilk 11 şeklinde aramalarda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele 28 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Zorlu mücadele Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30 da başlayacak. Müsabaka yayıncı kuruluşun Bein Sports HD 1 kanalından canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor mücadelesini hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

BEŞİKTAŞ- ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL İLK 11

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Melnjak, Selim, Moroziuk, Baiano, Boldrin, Sabo, Djokovic, Samudio, Remy

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin (Gökhan Töre)

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT VE CEZALILARIN SON DURUMU

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçında sarı kart cezası bulunan sağ bek Valentien Rosier ve Necip Uysal forma giyemeyecek. Bu oyuncuların dışında sakatlığı bulunan Cenk Tosun, Vincent Aboubakar,

Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic forma giyemeyecek. Sarı kart cezası sona eren Welinton ise Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Siyah-beyazlı ekipte 39. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz'ün üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Çaykur Rizespor karşısında sarı kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.

Çaykur Rizespor'da ise sakatlığı bulunan kaleci Zafer Görgen dışında eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ KONUMU

Beşiktaş, ligde topladığı 75 puanla ligde birinci basamakta yer alıyor. Rize ekibi Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 35 maçta topladığı 42 puanla 12.sırada yer alıyor.