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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. .

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Vodafone Park
SAAT: 21.45
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Oğuzhan, Boyd, Ljajic, Lens, Güven
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan Çağlayan
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

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