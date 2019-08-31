Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. .
BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR
STAT: Vodafone Park
SAAT: 21.45
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN Sports 1
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Oğuzhan, Boyd, Ljajic, Lens, Güven
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan Çağlayan
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
Etiketler : Çaykur Rizespor
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