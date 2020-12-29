Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 15. hafta maçında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor ile 28.12.2020 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maç sonucu: Beşiktaş Demir Grup Sivasspor 3 0 Beşiktaş Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.12.2020 19:00

Beşiktaş Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Ceyhun Sesigüzel(avar)

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 13. Atıba Hutchınson, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 10. Oğuzhan Özyakup, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 19. Ajdın Hasıc, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 8. Robın Yalçın, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 5. Isaac Cofıe, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 15. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 29 15 2 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 28 10 3 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 27 12 4 Gaziantep FK 14 7 6 1 27 16 27 11 5 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 6 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21 6 7 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 21 -2 8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 20 1 9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 20 -3 10 Konyaspor 14 5 4 5 18 14 19 4 11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 19 -2 13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 19 -5 14 Antalyaspor 14 4 5 5 15 18 17 -3 15 Sivasspor 14 4 5 5 13 16 17 -3 16 Başakşehir FK 14 4 4 6 21 24 16 -3 17 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 15 -9 18 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 12 -6 19 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 12 -10 20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 12 -13 21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 10 -10

Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları