Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 15. hafta maçında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor ile 28.12.2020 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
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Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:
|Beşiktaş
|Demir Grup Sivasspor
|3
|0
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Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.12.2020 19:00
Beşiktaş Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri
Arda Kardeşler(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Ceyhun Sesigüzel(avar)
Beşiktaş
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 13. Atıba Hutchınson, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 10. Oğuzhan Özyakup, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 19. Ajdın Hasıc, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 46. Serdar Saatçı
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Demir Grup Sivasspor İlk 11
30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 8. Robın Yalçın, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare
Yedekler
35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 5. Isaac Cofıe, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode
Teknik Sorumlu
Rıza Çalımbay
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 15. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|14
|9
|2
|3
|25
|10
|29
|15
|2
|Beşiktaş
|14
|9
|1
|4
|29
|19
|28
|10
|3
|Alanyaspor
|15
|8
|3
|4
|24
|12
|27
|12
|4
|Gaziantep FK
|14
|7
|6
|1
|27
|16
|27
|11
|5
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|6
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|6
|7
|Hatayspor
|13
|6
|3
|4
|14
|16
|21
|-2
|8
|Yeni Malatyaspor
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|20
|1
|9
|Trabzonspor
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|-3
|10
|Konyaspor
|14
|5
|4
|5
|18
|14
|19
|4
|11
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|12
|Çaykur Rizespor
|14
|5
|4
|5
|20
|22
|19
|-2
|13
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|-5
|14
|Antalyaspor
|14
|4
|5
|5
|15
|18
|17
|-3
|15
|Sivasspor
|14
|4
|5
|5
|13
|16
|17
|-3
|16
|Başakşehir FK
|14
|4
|4
|6
|21
|24
|16
|-3
|17
|Gençlerbirliği
|14
|4
|3
|7
|14
|23
|15
|-9
|18
|MKE Ankaragücü
|14
|3
|3
|8
|16
|22
|12
|-6
|19
|Denizlispor
|14
|3
|3
|8
|14
|24
|12
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|15
|3
|3
|9
|15
|28
|12
|-13
|21
|Kayserispor
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|10
|-10
Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları
|26.12.2020
|Trabzonspor
|0-2
|Galatasaray
|26.12.2020
|Göztepe
|1-1
|Fatih Karagümrük
|27.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-3
|BB Erzurumspor
|27.12.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Alanyaspor
|27.12.2020
|Başakşehir FK
|2-2
|Kasımpaşa
|27.12.2020
|Denizlispor
|1-2
|MKE Ankaragücü
|28.12.2020
|Beşiktaş
|3-0
|Sivasspor
|28.12.2020
|Gençlerbirliği
|3-2
|Kayserispor
|28.12.2020
|Konyaspor
|1-1
|Çaykur Rizespor
|29.12.2020
|Antalyaspor
|Hatayspor