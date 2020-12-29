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Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 15. hafta maçında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 15. hafta maçında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor ile 28.12.2020 19:00'da karşılaştı. Vodafone Park stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maç sonucu:

BEŞİKTAŞ DEMİR GRUP SİVASSPOR
Beşiktaş Demir Grup Sivasspor
3 0

Beşiktaş Demir Grup Sivasspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.12.2020 19:00

Beşiktaş Demir Grup Sivasspor Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Ceyhun Sesigüzel(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 9. Güven Yalçın, 13. Atıba Hutchınson, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 10. Oğuzhan Özyakup, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 19. Ajdın Hasıc, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 87. Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, 4. Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, 88. Caner Osmanpaşa, 3. Uğur Çiftçi, 8. Robın Yalçın, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 7. Max Alaın Gradel, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 58. Ziya Erdal, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 5. Isaac Cofıe, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 10. Yasin Öztekin, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 15. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray1492325102915
2Beşiktaş1491429192810
3Alanyaspor1583424122712
4Gaziantep FK1476127162711
5Fenerbahçe148242720267
6Fatih Karagümrük145632317216
7Hatayspor13634141621-2
8Yeni Malatyaspor145541817201
9Trabzonspor15555161920-3
10Konyaspor145451814194
11Göztepe154742118193
12Çaykur Rizespor14545202219-2
13Kasımpaşa15546182319-5
14Antalyaspor14455151817-3
15Sivasspor14455131617-3
16Başakşehir FK14446212416-3
17Gençlerbirliği14437142315-9
18MKE Ankaragücü14338162212-6
19Denizlispor14338142412-10
20BB Erzurumspor15339152812-13
21Kayserispor1424891910-10

Süper Lig 15. hafta Fikstür sonuçları

26.12.2020Trabzonspor0-2Galatasaray
26.12.2020Göztepe1-1Fatih Karagümrük
27.12.2020Yeni Malatyaspor1-3BB Erzurumspor
27.12.2020Gaziantep FK3-1Alanyaspor
27.12.2020Başakşehir FK2-2Kasımpaşa
27.12.2020Denizlispor1-2MKE Ankaragücü
28.12.2020Beşiktaş3-0Sivasspor
28.12.2020Gençlerbirliği3-2Kayserispor
28.12.2020Konyaspor1-1Çaykur Rizespor
29.12.2020Antalyaspor Hatayspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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